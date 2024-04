Hopsworks er en samarbeidende ML-plattform med Feature Store med høyeste ytelse for batch- og sanntidsdata. Bygget rundt bransjens mest avanserte og modulære funksjonsbutikk som gir sømløs integrasjon for eksisterende rørledninger og bidrar til å bringe modeller til produksjon raskere. Hva og hvorfor? En funksjonsbutikk er en plattform for å administrere funksjoner når du bygger og distribuerer maskinlæringsmodeller. En Feature Store, som Hopsworks, brukes for raskere iterasjon og raskere distribusjon av modeller til produksjon. Det er fordelaktig for å skalere og flytte sanntids maskinlæringsbruk lettere, samt øke produktiviteten for data- og AI-team. Integrasjon Som en åpen og modulær plattform integreres Hopsworks med alle viktige verktøy i Data Science-økosystemet og kan distribueres på alle skyplattformer som en administrert løsning. Hopsworks er en Python-sentrisk plattform, din eksisterende python-kode og pipeline kan sømløst brukes med Hopsworks og på vår bedriftsløsning kan du installere dine egne biblioteker eller et hvilket som helst rammeverk du ønsker og jobbe på et lokalt jupyter-miljø.

Nettside: hopsworks.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Hopsworks. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.