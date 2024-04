Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Comet med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Comet er en metamaskinlæringsplattform designet for å hjelpe AI-utøvere og -team med å bygge pålitelige maskinlæringsmodeller for virkelige applikasjoner ved å strømlinjeforme og koble sammen maskinlæringsmodellens livssyklus. Ved å utnytte Comet kan brukere bruke maskinlæringseksperimentsporing for å spore, sammenligne, forklare og reprodusere modellene deres. Støttet av tusenvis av brukere og flere Fortune 100-selskaper, gir Comet innsikt og data for å bygge bedre, mer nøyaktige AI-modeller samtidig som produktivitet, samarbeid og synlighet på tvers av team forbedres.

Nettside: comet.com

