Homerun er et nettbasert verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med meningsfulle ansettelser med vakkert stilte stillingsposter og tilpassede søknadsskjemaer. Homerun tilbyr en klar oversikt over dine kandidater slik at du enkelt kan kommunisere og vurdere dem sammen som et team – alt fra én enkel og vakker app.

Nettside: homerun.co

