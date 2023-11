CVWarehouse er en Software as a Service-leverandør som tilbyr en komplett e-rekruteringsløsning. Bedrifter bruker CVWarehouse for å tilby sine kandidater en oversiktlig karriereside med en skreddersydd oversikt over deres ledige stillinger. Kandidater kan søke online på en diskret og 100 % konfidensiell måte. I back-end bruker bedrifter CVWarehouse Applicant Tracking System (ATS) for å følge opp søknadene. ATS gjør det mulig for bedrifter å holde oversikt over rekrutteringsflyten sin på en daglig basis.

Nettside: ats.cvwarehouse.com

