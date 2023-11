TriNet Hire er et enkelt og kraftig skybasert rekrutteringsverktøy som gjør det enkelt å legge ut på jobbtavler og administrere kandidatene dine. Lag enkelt nye stillingsposter og legg ut til stillingsrådene som betyr noe. Markedsfør via sosiale medier og gjennomgå CVer, last ned filinnsendinger og legg også ved tilbakemeldinger, vurderinger og nøkkelord. TriNet Hires online- og mobilapplikasjoner gjør at bedriften din kan ansette de beste talentene raskt og effektivt.

Nettside: trinethire.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet TriNet Hire. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.