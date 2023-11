Jobkitten er en brukervennlig nettapp som lar deg samle inn, spore og vurdere jobbsøkere sammen med kolleger. Laget for små bedrifter og gründere, slik at du kan glemme bryet med å samle opp søknader fra en e-postinnboks og sprette dem rundt mellom kolleger. Jobkitten lar deg vurdere og kommentere søkerne i en fin liten feed, som er lett sorterbar og søkbar. Appen er mobiloptimalisert og best av alt - GRATIS (for nå)!

Nettside: jobkitten.com

