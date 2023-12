Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Greenhouse med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Greenhouse Software (ofte kjent som Greenhouse) er et amerikansk teknologiselskap med hovedkontor i New York City som tilbyr rekrutteringsprogramvare som en tjeneste. Det ble grunnlagt i 2012 av Daniel Chait og Jon Stross. Selskapet samlet inn 2,7 millioner dollar i en seed-runde i 2013, 7,5 millioner dollar i serie A-runden i 2014, 13,6 millioner dollar i serie B-runden i 2015, 35 millioner dollar i serie C-runden i 2015 og 50 millioner dollar i serie D-runden. i 2018. Forskningsfirmaet CB Insights, i en studie bestilt av The New York Times, listet Greenhouse blant femti startups som er spådd å bli enhjørninger, selskaper med minst 1 milliard dollar verdsettelse.

Nettside: greenhouse.com

