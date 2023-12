Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Squarespace med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Squarespace, Inc. er et privat amerikansk selskap med base i New York City. Den tilbyr programvare som en tjeneste for nettstedbygging og -hosting, og lar brukere bruke forhåndsbygde nettstedsmaler og dra-og-slipp-elementer for å lage og endre nettsider. I 2004 grunnla Anthony Casalena Squarespace som en bloggvertstjeneste mens han gikk på University of Maryland. Han var den eneste ansatte frem til 2006, da den nådde 1 million dollar i omsetning. Selskapet vokste fra 30 ansatte i 2010 til 550 innen 2015. I 2014 samlet det inn totalt 78,5 millioner dollar i risikokapital; lagt til e-handelsverktøy, domenenavntjenester og analyser; og erstattet dens kodende backend med dra-og-slipp-funksjoner.

