Lever er et USA-basert programvareselskap med hovedkontor i San Francisco, California som tilbyr et søkersporingssystem for ansettelse. Det ble grunnlagt i 2012 av Sarah Nahm, Nate Smith og Randal Truong. Lever samlet inn 2,8 millioner dollar i en seed-runde i september 2012, 10 millioner dollar i serie A-runden i oktober 2014 og ytterligere 20 millioner dollar i serie B-runden i januar 2016. I juli 2017 samlet Lever inn 40 millioner dollar, noe som brakte deres totale finansiering til 70 millioner dollar. Det støttes av et rådgivende styre som inkluderer Aaron Levie, administrerende direktør i Box, Marissa Mayer, administrerende direktør i Yahoo!, og Jeremy Stoppelman, administrerende direktør i Yelp.

Nettside: lever.co

