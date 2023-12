Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for GoToMeeting med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

GoToMeeting er en nettbasert tjeneste opprettet og markedsført av LogMeIn. Det er en programvarepakke for nettmøte, skrivebordsdeling og videokonferanse som gjør det mulig for brukeren å møte andre databrukere, kunder, klienter eller kolleger via Internett i sanntid. På slutten av 2015 kunngjorde Citrix planer om å spinne ut GoToMeeting-virksomheten som et frittstående datterselskap med en markedsverdi rundt 4 milliarder dollar. I juli 2016 kunngjorde Citrix og LogMeIn planer om å slå sammen GoTo-produktfamilien.

