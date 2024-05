Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for GoodSync med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

GoodSync er et sikkerhetskopierings- og filsynkroniseringsprogram. Den brukes til å synkronisere filer mellom to kataloger, enten på én datamaskin, eller mellom en datamaskin og en annen lagringsenhet (f.eks. en annen datamaskin, en flyttbar plate, en flash-stasjon eller en smarttelefon) eller mellom en datamaskin og en ekstern datamaskin eller server. GoodSync lar den samme versjonen av filer vedlikeholdes på flere dataenheter. Med andre ord, når to enheter er synkronisert, kan brukeren være sikker på at den nyeste versjonen av en fil er tilgjengelig på begge enhetene, uavhengig av hvor den sist ble endret.

Nettside: goodsync.com

