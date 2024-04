Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights) ble grunnlagt i 2008 av Dr. Tom Smith med visjonen om å bruke maskinlæringsmetoder til seismisk tolkning for å redusere risikoen for olje- og gassleting og kostnadene ved feltutvikling. Kort tid etter lanseringen av selskapet, samlet Dr. Smith noen av de beste talentene i bransjen for å utvikle neste generasjon seismisk tolkningsprogramvare. Gruppens oppgave var å bruke maskinlæring på problemet med seismisk tolkning og levere den nye evnen i et kommersielt programvareprodukt som kan brukes av enhver geovitenskapsmann. Den nye AI-arbeidsbenken, merket som Paradise, vil ha et intuitivt, elegant grensesnitt som veiledet geovitenskapsmenn i å bruke maskinlæring på mange forskjellige typer geologiske undersøkelser. Over tre år i utvikling, inkludert et år med feltforsøk, ble Paradise lansert som et kommersielt produkt på Society of Exploration Geophysicists (SEG) årlige konvensjon i 2013 og har siden hatt en jevn adopsjon over hele verden, inkludert av nasjonale oljeselskaper (NOCs) og internasjonale oljeselskaper. Geophysical Insights fortsetter å bygge kapasiteter i Paradise AI-arbeidsbenken, som viser seg å avsløre mer dyptgående innsikt i den seismiske responsen gjennom maskinlæring og dyplæringsteknologier. Paradise er bygget for store sett med data, og er en "Big Data"-løsning som enkelt kan skaleres fra én enkelt arbeidsstasjon til en bedrift. Ved å bruke kombinasjoner av overvåket og ikke-overvåket maskinlæringsalgoritmer som er aktivert av GPU-databehandling, kan seismiske tolkere trekke ut mer informasjon fra seismikk og brønndata i Paradise enn det ellers ville vært mulig fra tradisjonelle tolkningsverktøy.

Nettside: geoinsights.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Geophysical Insights. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.