Amazon MTurk for Worker

Ønsker du å jobbe med oppgaver? Bruk denne appen. Amazon Mechanical Turk (MTurk) er en crowdsourcing-markedsplass som gjør det enklere for enkeltpersoner og bedrifter å sette ut prosessene og jobbene sine til en distribuert arbeidsstyrke som kan utføre disse oppgavene virtuelt. Dette kan omfatte alt fra å utføre enkel datavalidering og forskning til mer subjektive oppgaver som deltakelse i undersøkelser, innholdsmoderering og mer. MTurk gjør det mulig for bedrifter å utnytte den kollektive intelligensen, ferdighetene og innsiktene fra en global arbeidsstyrke for å strømlinjeforme forretningsprosesser, forsterke datainnsamling og analyse og akselerere utvikling av maskinlæring. Mens teknologien fortsetter å forbedre seg, er det fortsatt mange ting som mennesker kan gjøre mye mer effektivt enn datamaskiner, for eksempel å moderere innhold, utføre datadeduplisering eller forskning. Tradisjonelt har oppgaver som dette blitt utført ved å ansette en stor midlertidig arbeidsstyrke, noe som er tidkrevende, dyrt og vanskelig å skalere, eller som har blitt ugjort. Crowdsourcing er en god måte å bryte ned et manuelt, tidkrevende prosjekt i mindre, mer håndterbare oppgaver som skal fullføres av distribuerte arbeidere over Internett (også kjent som "mikrooppgaver").

Nettside: mturk.com

