Transform Your Project Portfolio Management med Exepron: A Game Changer for Enterprise Efficiency, forvent 90 % + levering til rett tid på tvers av en portefølje av prosjekter. Exepron revolusjonerer Enterprise Project Portfolio Management med sin banebrytende AI/BI-drevne løsning. Ved å styrke seniorledelsen og prosjektledere på tvers av ulike bransjer, takler Exepron de kroniske problemene med budsjettoverskridelser, forsinkede leveranser og kontantstrømmangel. Nytte bransjer som romfart, maritim, IT, fabrikasjon og produksjon blant andre. Løse kritiske prosjektledelsesutfordringer

Nettside: exepron.com

