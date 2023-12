Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Basecamp med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Basecamp er et amerikansk nettprogramvareselskap med base i Chicago, Illinois. Firmaet ble medstiftet i 1999 av Jason Fried, Carlos Segura og Ernest Kim som et webdesignfirma kalt 37signals. Siden midten av 2004 har selskapets fokus skiftet fra webdesign til webapplikasjonsutvikling. Den første kommersielle applikasjonen var Basecamp, etterfulgt av Backpack, Campfire og Highrise. Rammeverket for nettapplikasjoner med åpen kildekode Ruby on Rails ble opprinnelig laget for internt bruk hos 37signals, før det ble utgitt offentlig i 2004. I februar 2014 vedtok selskapet en ny strategi, med fokus utelukkende på flaggskipproduktet, programvarepakken også kalt Basecamp, og endre navn på selskapet fra 37signals til Basecamp. Jason Fried og David Heinemeier Hansson har utgitt flere bøker under navnet 37signals.

