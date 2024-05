Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Effitrac med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Styrke SMB-er med innovative og kreative IT-løsninger og overvinne tradisjonelle vekstbarrierer for SMB-er med topp moderne verktøy Effitrac er utviklet for å hjelpe virksomhetene til å ligge foran konkurrentene og gjenoppfinne måten de jobber på. Effitrac tilbyr for tiden 27+ moduler på tvers av finansregnskap, salg, kjøp, hr, lønn, CRM, prosjektledelse, prosess og diskret produksjon for ulike bransjer med fornøyde kunder i fire land (India, De forente arabiske emirater, Kongeriket Saudi-Arabia og Kina ) Ring oss nå for å forstå hvordan Effitrac har gjort det mulig for små og mellomstore bedrifter å håndtere forretningsoppgavene hvor som helst og når som helst. Effitrac tilbyr både SaaS og frittstående løsninger til sine kunder med flerspråklig støtte.

