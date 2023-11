Land Rover er et britisk merke av overveiende firehjulsdrevne, terrengkompatible kjøretøy, eid av den multinasjonale bilprodusenten Jaguar Land Rover, siden 2008 et datterselskap av Indias Tata Motors. JLR bygger for tiden Land Rovers i Brasil, Kina, India, Slovakia og Storbritannia.

Nettside: landrover.com

