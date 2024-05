Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Project Insight med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Project Insight er prisvinnende programvare- og prosjektledelsesprogramvare som sentraliserer alt arbeidet, oppgavene og prosjektene dine til én enkelt å bruke nettplattform. Koble sammen alt fra problemer, godkjenninger, utgifter, planlegging, utvikling og mer for å gi interessentene dine sanntidssynlighet i porteføljen din. PI tilbys som en gratis utvidbar versjon eller en fullfunksjons og virkelig tilpassbar enterprise-utgave. Verktøyet har blitt brukt av over 10 000 brukere i selskaper i alle størrelser og bransjer siden 2002. PI er anerkjent som en ledende prosjekt- og porteføljestyringsløsning (PPM) for sin intelligente planlegging, kraftige ressursstyring, tids- og budsjettfunksjonalitet, sanntid prosjekt- og porteføljerapportering, og strømlinjeformet smidighet, fossefall og Kanban-metoder. PIs PPM-løsning er fleksibel og fullstendig tilpassbar og tilbyr direkte integrasjoner med programvareapplikasjoner som: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google og mer. PI tilbyr også en robust mobilapp og den beste kundestøtten i bransjen.

projectinsight.com

