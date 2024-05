Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for DubWiz med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

DubWiz er en videooversettelses- og dubbingstjeneste helt basert på moderne AI-teknologier. Den lar deg enkelt dubbe og lokalisere bedriftens produktvideo på japansk for det lokale markedet, for eksempel til tysk. Eller oversett en livlig oppskrift fra arabisk til fransk på YouTube. Alt du trenger er en nettleser og internettilgang. DubWiz skiller seg ut fra konkurrentene ved å integrere ulike tjenester i én praktisk tjeneste. Støtter for tiden 142 språk og regionale dialekter (du kan oversette fra hvilken som helst til hvilken som helst) og 785 nevrale stemmer.

Nettside: dubwiz.com

