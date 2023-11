Lær spansk, fransk, koreansk, tysk, italiensk, arabisk, hebraisk, portugisisk, kinesisk, japansk, russisk og nederlandsk gjennom interaktiv leksjon, spill og videoer Polly Lingual er en mangefasettert læringsplattform for å studere fremmedspråk. Vi tilbyr for tiden kurs i spansk, fransk, kinesisk, tysk, italiensk, arabisk, hebraisk, portugisisk, koreansk, japansk, russisk, nederlandsk og engelsk. Vi forstår at ulike læringsteknikker er egnet for ulike deler av erfaringen med tilegnelse av fremmedspråk. Våre interaktive leksjoner gir studentene utenatlige øvelser for å mestre grunnleggende vokabular og grammatikk, mens Polly Ambassadors bringer elevene hele veien til flyt gjennom live videoveiledning. De interaktive leksjonene bruker en rekke velprøvde algoritmer for å gjøre læringen effektiv og engasjerende. For å få tilgang til alle leksjonene og avanserte funksjoner kreves et Polly Passport-abonnement. Polly-ambassadører er tilgjengelige for private videoøkter for å hjelpe elevene med uttale, øve samtale, lære lokale dialekter og mer. Videoøkter selges separat, eller i pakker på 5 og 10 økter, avhengig av ambassadøren. Noen ambassadører tilbyr til og med 30-minutters prøvetimer.

Nettside: pollylingu.al

