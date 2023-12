Cyfe, Inc. er et selvbetjent skybasert applikasjonsprogramvareselskap for forretningsintelligens basert i Los Angeles, California. Selskapet er kjent for sin etablering av business dashboard-appen, designet for å analysere, transformere og rapportere data fra ulike integrerte kilder til business intelligence. Det er en freemium-applikasjon for å spore og overvåke alle forretningsverdier på ett enkelt sted. Mens kjernemarkedene fortsatt er lokalisert i USA, har Cyfe ekspandert globalt og opererer nå i 15 land over hele verden.

Nettside: cyfe.com

