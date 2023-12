Apptio er et Bellevue, Washington-basert selskap grunnlagt i 2007 som utvikler teknologi business management software as a service (SaaS) applikasjoner. Apptio bedriftsapper er utviklet for å vurdere og kommunisere kostnadene for IT-tjenester for planlegging, budsjettering og prognoseformål. Apptios tjenester tilbyr verktøy for IT-sjefer for å administrere teknologiavdelingenes lagring, applikasjoner, energibruk, cybersikkerhet og rapporteringsforpliktelser. I 2009 var selskapet den første investeringen for Silicon Valley-venturekapitalfirmaet Andreessen Horowitz. Selskapet har omtrent 550 kunder i ulike størrelser. 11. november 2018 ble det kunngjort at Apptio ville bli kjøpt opp av private equity-selskapet Vista Equity Partners for 1,9 milliarder dollar.

Nettside: apptio.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Apptio. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.