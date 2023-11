HP Inc. er et amerikansk multinasjonalt informasjonsteknologiselskap med hovedkontor i Palo Alto, California, som utvikler personlige datamaskiner (PCer), skrivere og relaterte rekvisita, samt 3D-utskriftsløsninger. Det ble dannet 1. november 2015, som den juridiske etterfølgeren til det opprinnelige Hewlett-Packard etter at selskapets divisjoner for bedriftsprodukter og forretningstjenester ble skilt ut som et nytt børsnotert selskap, Hewlett Packard Enterprise.

Nettside: hp.com

