Utvikler programvare for kreative fagfolk for å estimere, by og fakturere jobber. Produksjonsbudsjettering skybasert for fotografer!

Nettside: blinkbid.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Blinkbid. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.