Conclude hjelper bedrifter med å øke samarbeid og effektivisere arbeidsflyter. Bruk Conclude Link for å koble til Slack og Microsoft Teams for toveis chat, eller bruk Conclude Workflows til å administrere støttebilletter, problemer, hendelser og mer i Slack. 👉 Avslutt kobling: koble sammen Slack og Microsoft Teams for å forbedre samarbeid på tvers av team. Med toveis synkronisering kan team jobbe fra deres foretrukne meldingsplattform. Del og synkroniser filer, rediger og slett meldinger, @nevne kolleger, oversett automatisk samtaler på opptil 60 språk og mer. ✓ Send og motta meldinger ✓ Rediger og slett meldinger ✓ Meldinger med tråder ✓ @nevner kollegene dine ✓ Oversettelse på 60 språk ✓ Emojis (i tekst) ✓ Rik tekstformatering ✓ Fildeling og synkronisering – Personens status (kommer snart) – Synkroniserte reaksjoner snart) 👉 Avslutt arbeidsflyter: ta med brukerstøtten din til Slack. Administrer støttebilletter, problemer og hendelser. Bruk AI-drevne integrasjoner for å oppsummere og automatisk åpne billetter med en meny som støtter oversettelse på 60 språk. Hver ny aktivitet åpner en dedikert Slack-kanal, slik at kommunikasjonen er strukturert og fokusert. Når den er avsluttet, arkiveres kanalen, men forblir permanent registrert i dashbordet. Team kan også finne viktige MTTx-beregninger i Innsikt-fanen. Dette produktet integreres med Jira. Etter å ha installert Conclude i Slack-arbeidsområdet: ✓ Installer arbeidsflyt-appen i din foretrukne kanal (f.eks. #support) ✓ Start appen og lag en ny aktivitet (billett, problem eller hendelse) ✓ Legg til noen detaljer, angi alvorlighetsgrad (valgfritt) , og tilordne en eier ✓ Inviter team eller personer til å se den dedikerte aktivitetskanalen ✓ Kommuniser oppdateringer til ulike interessenter ✓ Avslutt hendelsen; informasjon arkiveres, men beholdes i dashbordet

Nettside: conclude.io

