Neste generasjons lag-til-lag AI-billettsystem som styrker samtalene dine på Slack. Hjelper deg med å finne de riktige svarene, forbedre samarbeid og oppnå raskere oppløsningstider. Alle ansatte er på Slack, hvorfor tvinge dem et annet sted til å administrere billetter? Med et Slack-native billettsystem øker du samarbeidet på tvers av team og gir en effektiv billettprosess. Med en ny unik modell for arbeid med billetter, gjør Suptask det mulig for komplette team å bli engasjert og involvert i utbedringsprosessen av billetter. Med en billettløsning som kjører naturlig inne i Slack-arbeidsområdet ditt, der brukere kan aktivere billetter i samtalene sine for å be om, tildele, prioritere, oversikt, søke og svare på billetter - uten å forlate Slack. Vi skaper raskere behandlingstider for å løse billetter, flytte team nærmere hverandre og forbedre kundetilfredsheten din.

Nettside: suptask.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Suptask. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.