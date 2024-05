Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for BusinessMan ERP med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

BusinessMan - Business Manager Enterprise er et omfattende Business Management System (BMS) Den omfatter alle forretningsadministrasjonsfunksjonene du forventer å finne, pluss mange tilleggsfunksjoner som ikke er inkludert i mange andre typer programvare for forretningsadministrasjon. BME bygger på den prisbelønte BusinessMan Enterprise klient-server-løsningen, som ble utviklet over en periode på mer enn 25 år til der den er i dag ved å bruke de nyeste webteknologiene for å gi deg ytelsen, fleksibiliteten og de rike funksjonene du setter. trenger, samtidig som det gir tilgang fra alle plattformer som støtter en moderne nettleser.

