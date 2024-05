Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Workcube med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Workcube Catalyst er den største, nyeste og ultimate destinasjonen for bedriftsprogramvare i dagens verden. Workcube Catalyst har forretningsmodeller og kreative tilnærminger spesielt utviklet for å hjelpe deg med å administrere og organisere virksomheten din bedre. Workcube Catalyst gir deg de mest omfattende programvarefunksjonene for bedriftsadministrasjon i skymiljøet. Workcube Catalyst er utviklet med et helhetlig perspektiv. Du kan finne alle funksjonene til ERP, CRM, Human Resource Management, Project Management, Physical Asset Management, Content Management, B2B, B2C Management-funksjoner og Samarbeids- og kommunikasjonsverktøy på en integrert og alt på én måte. Du starter med det du trenger i dag og fortsetter å legge til nye funksjoner og moduler i tråd med de utviklende behovene til virksomheten din. Workcube Catalyst er 100 % internettbasert og fungerer på skyarkitektur. Du kan bruke Workcube Catalyst enten gjennom brukerbaserte månedlige abonnementsavgifter, eller med ubegrenset brukerbasert lisensiering for serveren din. Ansatte, forretningspartnere og kunder får tilgang til systemet sikkert med en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon uten å måtte installere noen programmer. De gjør jobben sin, kommuniserer og samarbeider med hverandre. I motsetning til tradisjonelle ERP-implementeringer som varer i måneder eller til og med år, er en kort opplæring nok til å få Workcube Catalyst til å fungere for din bedrift. Workcube Catalyst lar deg bruke programvaren din uten å være avhengig av tredjeparter, takket være verktøysettene inkludert i Workcube Catalyst. Med sine webtjenester og integrasjonsverktøy utveksler Workcube Catalyst data sikkert med andre applikasjoner. Det er logistikkselskaper, banker og e-forvaltningsapplikasjoner som kan integreres direkte. Den åpne strukturen lar Workcube Catalyst integrere mange populære applikasjoner som MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon og eBay.

