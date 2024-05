Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for BirdDog Software med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

BirdDog Software er den ledende integrerte nettbaserte programvarepakken, inkludert ordreoppfyllelse, CRM og e-handelsprogramvare. BirdDog Enterprise er også bransjens beste Software-as-a-Service (SaaS) forretningsprogramvare som støtter hele bedriften din i en enkelt, integrert og kraftig programvareløsning for forretningsadministrasjon. Det som gjør BirdDog Enterprise unik er at den er bygget på én enkelt plattform, slik at salg, support, frakt og fakturering alle bruker samme informasjon ved hver interaksjon. Enterprise gir deg viktig forretningsintelligens i sanntid slik at du kan ta bedre beslutninger raskere.

Nettside: birddogsw.com

