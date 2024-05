Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Blastramp med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Blastramp HQ er et enkelt forretningsverktøy som kurerer en merkevares lagerstyringshodepine og kobler alle e-handels- og engrossalgskanaler til ett sentralisert knutepunkt. Integrer, optimer og skaler merkevaren sømløst til en kostnad som lar budsjettet i banken din for andre behov. Kom og spark dekkene på Blastramp HQ før du tar noen avgjørelser om din omnikanal ordre- og lagerstyringsløsning. Vi er forpliktet til ett gigantisk sprang for brandkind! NØKKELFUNKSJONER - Bygget for den lille, men voksende merkevaren med flere salgskanaler - Robuste lager- og ordreadministrasjonsfunksjoner - Sentralisert hub administrerer hele livssyklusen fra fabrikkbestilling til returadministrasjon. - Ordresentrerte CRM-funksjoner konsoliderer kommunikasjonen mellom merkevarepersonale, leverandører, selgere, 3PL/lager og kunder. - Enkel prisstruktur (ingen skjulte avgifter) INTEGRASJONER: ERP-er - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Omfattende (3PL Central) INTEGRASJONER: ECOMMERCE & WHOLESALE - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub Joor INTEGRASJONER: REGNSKAP & POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTEGRASJONER: SHIPPING & FULFILLMENT - ShipStation - 2Ship INTEGRASIONS: 3PL PARTNERS - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment

Nettside: blastramp.com

