Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Shipedge med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Shipedge er en modulær og skalerbar løsning for å automatisere komplekse e-handelsoperasjoner. Shipedge er fullstendig nettbasert og hovedmodulene er ordreadministrasjon og lagerstyringssystemer for å automatisere e-handelsoperasjoner. Vi hjelper bedrifter med å skape effektiv ordreoppfyllelse ved å administrere ett eller flere varehus (oppfyllingsnettverk). Andre moduler inkluderer returer og bytte, frakt fra flere operatører, forsyningsadministrasjon, flerkanalsintegrasjoner, ordreruting, 3PL-fakturering, mobil WMS-apper og mye mer. Shipedges Order Management Solution (OMS) kobler alle mulige lagerkilder til mange online salgskanaler. Shipedge ruter bestillinger til det beste lagerstedet, og bestemmer mellom butikkfrakt eller henting, leveringssentre eller partnervarehus, inkludert administrasjon av overføringer på tvers av brygger mellom distribusjonssentrene dine. Andre moduler inkluderer Supplier Management, Inventory Forecasting. Shipedge reduserer lager- og fraktkostnader, samtidig som kundeopplevelsen din forbedres. Shipedges omfattende Warehouse Management System (WMS) er designet for eCommerce Fulfillment Centers som kjører drift med flere leietakere. Det inkluderer strekkodingsteknologi, mobilapper for smarttelefoner, prosjektledelse, emballasjealgoritmer, omfattende returer og utvekslinger, fraktprisbutikk, parti/serienummer/utløpskontroll og mye mer. Shipedge bruker banebrytende nett- og trådløsteknologier for å strømlinjeforme og forenkle driften, eliminere feil, optimalisere plassutnyttelsen og redusere arbeidskostnadene. Shipedge er den mest omfattende OMS- og WMS-løsningen for å forenkle og automatisere komplekse e-handelsoperasjoner.

Nettside: shipedge.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Shipedge. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.