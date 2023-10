Too Many Ninjas は、Bennett Foddy によって作成されたアクション アーケード ゲームです。忍者の待ち伏せの中、刀の戦士としてプレイしてください。キャラクターを動かすことはできませんが、剣は自由に動かすことができます。矢印キーを使用して、迫り来る手裏剣を逸らし、近づいてくる忍者を傷つけることなく斬りつけます。時間が経つにつれて忍者はより執拗になるため、ゲームは徐々に難しくなります。友達のハイスコアを破って、Too Many Ninjas を友達と共有してみませんか。矢印キーを使用して、入ってくる攻撃の方向に向かって刀を動かします。刀の移動 - 矢印キーToo Many Ninjas は、Bennett Foddy によって作成されました。 Poki で他のパズル ゲームをプレイ: Get On Top

