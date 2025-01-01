代替案 - TestGorilla

Indeed
indeed.com
Indeedは求人情報を集約し、求職者が簡単に検索・応募できるアプリです。履歴書のアップロードや企業情報の確認も可能です。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRankは、企業が開発者のスキルを評価できるプラットフォームで、コーディング課題の提供や面接支援を行います。
Moodle
moodle.org
Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。
HireVue
hirevue.com
HireVueは、ビデオインタビューや評価ツールを提供し、企業の採用プロセスを合理化するためのプラットフォームです。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignalは、技術候補者のスキルを評価するためのプラットフォームであり、プログラミング課題を提供します。
Metaview
metaview.ai
Metaviewは、面接の質を向上させるためのデータやフィードバックを提供し、効率的な採用プロセスを支援するアプリです。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarthは、プログラミングスキルを評価するオンラインプラットフォームであり、22,000以上の問題と自動リーダーボードを提供します。
Bob HR
hibob.com
Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrustは、AIを活用した採用プラットフォームで、候補者のマッチングや一次面接を自動化し、採用までの時間を短縮します。
CoderPad
coderpad.io
CoderPadは、候補者が実際にプログラムを書いて実行できる技術インタビューとコーディング評価のプラットフォームです。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HRは、雇用プロセスを合理化し、履歴書のスクリーニングやインタビューのスケジューリングを自動化するHRソフトウェアです。
iMocha
imocha.io
iMochaは、企業向けに技術スキルを評価し、人材獲得や育成を支援するプラットフォームです。AIを活用した評価機能があります。
Codility
codility.com
Codilityは、プログラミングスキルを評価するオンラインプラットフォームで、技術的な採用決定をサポートします。
Karat
karat.com
Karatは、技術職の採用を改善するための統合サポートを提供し、質の高い面接やデータを通じて自信を持って採用できるようにします。
Glider AI
glider.ai
Glider AIは、候補者のスキル評価を行うプラットフォームで、採用プロセスを効率化し、適切な人材を特定するためのツールを提供します。
Searchie
searchie.io
Searchieは、デジタルコース、メンバーシップサイト、コーチングなどのコンテンツを作成、整理、共有するための柔軟で使いやすいツールです。
Canditech
canditech.io
Canditechは、ジョブシミュレーション評価を通じて候補者の技術的およびソフトスキルを客観的に評価するオンラインプラットフォームです。
Evalgator
evalgator.com
Evalgatorは、採用プロセスを簡素化するためのウェブベースの評価プラットフォームで、質問形式が多様でカスタマイズ可能な評価を提供します。
Mettl
mettl.com
Mettlは、技術的スキルとソフトスキルを評価するオンライン評価プラットフォームで、雇用プロセスを合理化します。
Filtered
filtered.ai
Filteredは、技術者の採用プロセスを自動化し、カスタマイズされたシミュレーションを通じて有資格者を選定します。
ZenHR
zenhr.com
ZenHRは、中東市場向けに設計されたクラウドベースの人事管理ソフトウェアで、給与管理や出席管理を自動化します。
Interviewer.AI
interviewer.ai
インタビュアー.AIは、AIによる仮想インタビューを使用して候補者選考を自動化し、雇用プロセスを効率化するプラットフォームです。
Hireflix
hireflix.com
Hireflixは、候補者がアプリなしでビデオインタビューを受けられる一方向ビデオインタビューのプラットフォームです。
HiPeople
hipeople.io
HiPeopleは、AIを使った評価と自動参照チェックで採用プロセスを効率化する人材評価ツールです。
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Videoは、簡単に動画推薦を収集、編集、共有できるプラットフォームです。顧客や従業員のビデオ制作に最適です。
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hireは、ビデオインタビューを通じて企業の採用プロセスを効率化するプラットフォームです。多様な機能で候補者評価を支援します。
Workable
workable.com
Workableは、企業の採用プロセスを合理化し、候補者の調達、スクリーニング、管理を支援する応募者追跡システムです。
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.aiは、企業がエンジニアとデータサイエンティストを評価・採用するための自動化されたスキル評価プラットフォームです。
Vizzy
vizzy.com
Vizzyは、従来の履歴書を超えるプロファイル作成を可能にし、企業がGen Z人材を魅力的に獲得するための採用プラットフォームです。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiterは、事前録画とライブビデオインタビューを提供する採用プラットフォームです。企業の雇用プロセスを効率化します。
© 2025 WebCatalog, Inc.