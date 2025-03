電子商取引ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - アメリカ合衆国

Veeqo

ラベルを印刷するだけではない、送料無料のソフトウェア。 Veeqo の完全無料の出荷管理ソフトウェアを使用した低配送料、自動化、強力なフルフィルメント ツールにより、注文の処理にかかるコストと速度を削減します。 USPS、UPS、DHL、および FedEx からの即時料金割引: USPS、UPS、DHL、および FedEx の割引料金にすぐにアクセスできます。交渉の必要はなく、出荷量を設定する必要もありません。自分のキャリア アカウントをお持ちであれば、いつでも接続できます。自動レート選択: あらゆるチャネルで受け取る注文ごとに、最も価値のあるラベルを自動的に選択するレート ショッピングで時間を節約します。迅速な一括発送: Veeqo は最良の料金を選択し、一度に最大 100 件の注文を発送できます。そのため、時間、クリック数、現金を節約できます。自動配送ルール: 重量、金額、配送オプション、その他の仕様を事前に設定します。 Veeqo は、事前に設定されたガイドラインに従って、最適なラベルを提供します。 Veeqo には、複数のツールを 1 つにまとめたスプレッドシートに別れを告げることができる強力な機能も満載です。在庫管理: すべての店舗の在庫が自動的に更新されます。さようなら、スプレッドシート!こんにちは、安心してください。モバイル デバイスで選ぶ : 当社のスキャナーまたはモバイル デバイスを使用すると、間違った商品を送るリスクを大幅に軽減しながら、適切な商品をより迅速に選択、梱包、発送できます。レポートと予測: Veeqo はすべての販売データを追跡および整理して、ビジネスの計画、購入、成長を簡単にします。 Veeqo のシンプルさ。アマゾンの信頼。 Amazon ファミリーの一部として、Veeqo は、予定通りに発送した場合に、信頼できるデータ セキュリティと配達遅延や否定的なフィードバックから Amazon アカウントを保護します。 Veeqo は Shopify Plus 認定アプリです Shopify Plus 認定アプリ プログラムは、ビジネスの構築と拡大に必要なアプリやソリューションを見つけることを支援することで、最大手の Shopify 加盟店をサポートします。このプログラムは、Shopify Plus 加盟店の高度な要件を満たすレベルの製品品質、サービス、パフォーマンス、プライバシー、サポートを提供する Shopify パートナー (https://help.shopify.com/en/partners/about) を対象としています。 。