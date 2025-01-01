代替案 - Simply.Coach

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Schedulingは、オンラインでの予約管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。サービス業向けに自動リマインダーやカレンダー同期機能があります。

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePracticeは、ヘルスケア提供者向けのEHRソフトウェアと実践管理ツールを提供し、事業管理を支援します。

Happify

Happify

happify.com

Happifyは、ポジティブ心理学やCBTに基づいたアクティビティやゲームを通じて、ストレスや不安の管理を手助けするメンタルヘルスアプリです。

Valant

Valant

valant.io

Valantは行動医療専用のEHRシステムで、患者管理、テレヘルス、請求処理、成果測定などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotesは、メンタルヘルスのための電子健康記録と実践管理ソフトウェアで、スケジューリングや請求管理を容易にします。

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaroは、美容院やスパ、フィットネス専門家を見つけ、レビューを読み書きし、24時間オンラインで予約できるアプリです。

Simplero

Simplero

simplero.com

Simpleroは、コース作成や顧客管理、メールマーケティングなどを一つのプラットフォームで行えるオンラインビジネス支援アプリです。

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsultingアプリは、AIを活用した履歴書作成とネットワーキング機能を提供し、効率的な就職活動をサポートします。

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenzaはコーチとメンタルヘルスの専門家向けのアプリで、クライアントとのエンゲージメントを促進する課題やプログラムを提供します。

Nabla

Nabla

nabla.com

NABLAは、医療専門家を支援し、臨床文書作成や管理を自動化するAIアシスタントです。患者ケアを向上させることを目的としています。

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNestは、メンタルヘルス専門家のための実践管理ソフトウェアで、スケジューリング、請求、文書管理を簡素化します。

Jane

Jane

jane.app

ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

ライラは、メンタルヘルスのニーズに応えるアプリで、ストレスや不安を管理するためのリソースを提供します。ユーザーは専門家との連絡も可能です。

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentorは、起業家やマーケターが経験豊富なメンターとつながるためのプラットフォームです。無制限の1対1セッションを提供します。

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReachは、ABA実践向けの電子医療記録および管理プラットフォームで、データ収集、スケジューリング、請求を支援します。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUpは、コーチングとAIを利用して個人の成長を支援するプラットフォームです。幸福やリーダーシップの開発を促進します。

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanoteはセラピスト向けに進捗ノートを自動生成するAIツールです。音声を聞いて記録し、様々な形式でノートを作成します。

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbellは、コーチ業務を管理するためのクライアント管理プラットフォームで、支払い、契約、スケジューリングを簡素化します。

Valence

Valence

valence.co

Valenceは、マネージャー向けのチーム健康、接続性、パフォーマンスを向上させるためのプラットフォームです。リアルタイムでチームの状態を理解できます。

Healthie

Healthie

legion.health

Healthieは、医療実務管理と遠隔医療のための電子健康記録システム、スケジューリング、請求機能を提供するプラットフォームです。

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentorは、メンターとアドバイスを求める個人をリアルタイムで結びつけるプラットフォームです。

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexxは、企業向けのデジタル言語学習プラットフォームで、言語スキルやビジネスコーチングを提供します。

Poised

Poised

poised.com

Poisedは、オンライン会議用のAIコミュニケーションコーチで、リアルタイムのフィードバックを提供し、スキル向上をサポートします。

Vibly

Vibly

vibly.io

ViblyはAIを活用した個人向けの成長支援アプリで、コーチングやコミュニティを提供し、各人のニーズに応じたウェルビーイングをサポートします。

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPressは、WordPress用のメンバーシッププラグインで、コンテンツの制限、オンラインコース生成、コミュニティ機能を提供します。

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPracticeは、療法士や臨床医がSMSリマインダー、オンライン予約、日記を管理するためのプラットフォームです。

Practice

Practice

practice.do

Practiceアプリは、クライアント業務のスケジューリングと履行を効率化し、クライアントの活動を集中管理します。

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

ナッジコーチは、ウェルネス専門家向けのデジタルヘルスプラットフォームで、クライアントのエンゲージメントやプログラム管理を支援します。

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPTは、コーチチームがアスリートの育成プログラムを効率的に管理・提供するプラットフォームです。データを中央管理し、選手のパフォーマンスを最適化します。

Profi

Profi

profi.io

Profiは、コーチやコンサルタント向けのオールインワンプラットフォームで、業務の効率化やクライアント管理をサポートします。

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