代替案 - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Schedulingは、オンラインでの予約管理を支援するクラウドベースのソフトウェアです。サービス業向けに自動リマインダーやカレンダー同期機能があります。
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePracticeは、ヘルスケア提供者向けのEHRソフトウェアと実践管理ツールを提供し、事業管理を支援します。
Happify
happify.com
Happifyは、ポジティブ心理学やCBTに基づいたアクティビティやゲームを通じて、ストレスや不安の管理を手助けするメンタルヘルスアプリです。
Valant
valant.io
Valantは行動医療専用のEHRシステムで、患者管理、テレヘルス、請求処理、成果測定などの機能を提供し、効率的な運営をサポートします。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotesは、メンタルヘルスのための電子健康記録と実践管理ソフトウェアで、スケジューリングや請求管理を容易にします。
Vagaro
vagaro.com
Vagaroは、美容院やスパ、フィットネス専門家を見つけ、レビューを読み書きし、24時間オンラインで予約できるアプリです。
Simplero
simplero.com
Simpleroは、コース作成や顧客管理、メールマーケティングなどを一つのプラットフォームで行えるオンラインビジネス支援アプリです。
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsultingアプリは、AIを活用した履歴書作成とネットワーキング機能を提供し、効率的な就職活動をサポートします。
Quenza
quenza.com
Quenzaはコーチとメンタルヘルスの専門家向けのアプリで、クライアントとのエンゲージメントを促進する課題やプログラムを提供します。
Nabla
nabla.com
NABLAは、医療専門家を支援し、臨床文書作成や管理を自動化するAIアシスタントです。患者ケアを向上させることを目的としています。
TheraNest
theranest.com
TheraNestは、メンタルヘルス専門家のための実践管理ソフトウェアで、スケジューリング、請求、文書管理を簡素化します。
Jane
jane.app
ジェーンは、医療提供者のための健康管理プラットフォームで、予約管理、請求、患者記録、コミュニケーション機能を統合しています。
Lyra
lyrahealth.com
ライラは、メンタルヘルスのニーズに応えるアプリで、ストレスや不安を管理するためのリソースを提供します。ユーザーは専門家との連絡も可能です。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentorは、起業家やマーケターが経験豊富なメンターとつながるためのプラットフォームです。無制限の1対1セッションを提供します。
CentralReach
centralreach.com
CentralReachは、ABA実践向けの電子医療記録および管理プラットフォームで、データ収集、スケジューリング、請求を支援します。
BetterUp
betterup.com
BetterUpは、コーチングとAIを利用して個人の成長を支援するプラットフォームです。幸福やリーダーシップの開発を促進します。
Supanote
supanote.ai
Supanoteはセラピスト向けに進捗ノートを自動生成するAIツールです。音声を聞いて記録し、様々な形式でノートを作成します。
Paperbell
paperbell.com
Paperbellは、コーチ業務を管理するためのクライアント管理プラットフォームで、支払い、契約、スケジューリングを簡素化します。
Valence
valence.co
Valenceは、マネージャー向けのチーム健康、接続性、パフォーマンスを向上させるためのプラットフォームです。リアルタイムでチームの状態を理解できます。
Healthie
legion.health
Healthieは、医療実務管理と遠隔医療のための電子健康記録システム、スケジューリング、請求機能を提供するプラットフォームです。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentorは、メンターとアドバイスを求める個人をリアルタイムで結びつけるプラットフォームです。
Speexx
speexx.com
Speexxは、企業向けのデジタル言語学習プラットフォームで、言語スキルやビジネスコーチングを提供します。
Poised
poised.com
Poisedは、オンライン会議用のAIコミュニケーションコーチで、リアルタイムのフィードバックを提供し、スキル向上をサポートします。
Vibly
vibly.io
ViblyはAIを活用した個人向けの成長支援アプリで、コーチングやコミュニティを提供し、各人のニーズに応じたウェルビーイングをサポートします。
MemberPress
memberpress.com
MemberPressは、WordPress用のメンバーシッププラグインで、コンテンツの制限、オンラインコース生成、コミュニティ機能を提供します。
EasyPractice
easypractice.net
EasyPracticeは、療法士や臨床医がSMSリマインダー、オンライン予約、日記を管理するためのプラットフォームです。
Practice
practice.do
Practiceアプリは、クライアント業務のスケジューリングと履行を効率化し、クライアントの活動を集中管理します。
Nudge Coach
nudgecoach.com
ナッジコーチは、ウェルネス専門家向けのデジタルヘルスプラットフォームで、クライアントのエンゲージメントやプログラム管理を支援します。
RYPT
rypt.app
RYPTは、コーチチームがアスリートの育成プログラムを効率的に管理・提供するプラットフォームです。データを中央管理し、選手のパフォーマンスを最適化します。
Profi
profi.io
Profiは、コーチやコンサルタント向けのオールインワンプラットフォームで、業務の効率化やクライアント管理をサポートします。
© 2025 WebCatalog, Inc.