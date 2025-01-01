代替案 - Ruul

Upwork
upwork.com
Upworkは、企業とフリーランサーがつながり、遠隔の仕事機会を提供するオンラインプラットフォームです。
Square
squareup.com
Squareは、支払い処理、在庫管理、販売分析を行うためのPOSアプリで、企業の取引を管理するための機能を提供します。
Gusto
gusto.com
Gustoは、給与、福利厚生、採用などのHRプロセスを管理するためのオンラインプラットフォームです。
Rippling
rippling.com
Ripplingは、HR、IT、財務を効率的に管理できるプラットフォームで、従業員のライフサイクルを一元化します。
Deel
deel.com
Deelは、企業が国際的な従業員を雇用、管理、支払うためのHRプラットフォームです。コンプライアンスを確保し、便利な支払い方法を提供します。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaffは、リモートやハイブリッドチームの生産性を向上させるための労働力管理ツールで、時間追跡やスケジュール管理を提供します。
Melio
meliopayments.com
Melioは、ベンダーへの支払いを効率化するツールで、銀行振込やクレジットカードを使った支払いが可能です。
Remote
remote.com
Remoteは、世界中の正社員や契約労働者の管理と給与支払いを行うプラットフォームです。国際的な給与、福利厚生、税金に対応しています。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nationは、企業と技術者をつなぎ、フィールドサービスの業務管理と効率化を支援するプラットフォームです。
Contra
contra.com
Contraは、フリーランサー向けのネットワーキングプラットフォームで、柔軟な仕事機会やプロジェクト管理ツールを提供します。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrustは、AIを活用した採用プラットフォームで、候補者のマッチングや一次面接を自動化し、採用までの時間を短縮します。
Warp
joinwarp.com
Warpは創業者向けの現代的な給与、コンプライアンス、福利厚生プラットフォームです。州税登録とコンプライアンスを自動化します。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarketは、請負業者やフリーランサーを管理するためのプラットフォームです。ワーカーの検証、タレントソーシング、支払い自動化を提供します。
Worksome
worksome.com
Worksomeは、独立した請負業者の管理を支援するフリーランス管理プラットフォームです。契約、支払い、コンプライアンスの管理を簡素化します。
Tipalti
tipalti.com
Tipaltiは、企業向けに請求書処理や支払いを自動化する金融プラットフォームで、196か国への迅速な支払いをサポートします。
Veem
veem.com
Veemは、企業が100か国で国際的および国内の支払いを効率的に送受信できるオンライン決済プラットフォームです。
Justworks
justworks.com
Justworksは、給与、福利厚生、コンプライアンス、時間管理、HRツールを提供する企業向けのプラットフォームです。
Branch app
branchapp.com
Branchは企業が従業員に迅速かつ低コストで報酬を支払い、ユーザーに手数料無料の口座や即時賃金アクセスを提供します。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannelは、施設管理者が修理とメンテナンスサービスを管理するためのプラットフォームです。請負業者管理や資産追跡が可能です。
Avetta
avetta.com
Avettaアプリは、サプライチェーンリスク管理を支援し、請負業者の資格や労働者の能力を管理するための統合プラットフォームです。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDeskは、契約者とフリーランサーの管理および支払いを効率化するフリーランス管理システムです。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCRは、プロジェクトの見積もりから納品までを管理できるプロジェクト管理ツールです。関係者間の透明なコミュニケーションを促進します。
Skuad
skuad.io
SKUADは、企業が世界中の才能を合法的に雇用し、給与を支払うためのグローバルなプラットフォームです。160か国以上で対応しています。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalryは、企業とフリーランサーが出会い、協力し合うためのマーケットプレイスとフリーランス管理システムを統合したアプリです。
Dots
dots.dev
Dotsは、企業が契約者に支払いを行うための開発者向けAPIです。情報収集や支払いを簡素化し、迅速に運用できます。
RemotePass
remotepass.com
RemotePassは、150か国でリモートチームの onboard、給与管理、福利厚生を簡素化するプラットフォームです。
Dwolla
dwolla.com
Dwollaは、企業向けに安全な銀行転送を提供する金融技術プラットフォームで、リアルタイムの支払いが可能です。
Useme
useme.com
Usemeは、フリーランサー向けの請求書発行と企業への支払い管理を簡素化するプラットフォームです。国際的な協力を支援します。
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplierは、国際的な人材の採用、給与処理、コンプライアンス管理を簡素化するプラットフォームです。
Rymotely
rymotely.co
Rymotelyは、フリーランスや小規模ビジネス向けの経営管理ソフトです。プロジェクト、提案書、契約、請求書、収入、支出を一元管理します。
© 2025 WebCatalog, Inc.