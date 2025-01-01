代替案 - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPalアプリは、ユーザーがオンラインでの送金や受取、買い物を安全に行えるデジタルウォレットです。多通貨に対応しています。

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeedは求人情報を集約し、求職者が簡単に検索・応募できるアプリです。履歴書のアップロードや企業情報の確認も可能です。

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendlyは、会議のスケジューリングを簡素化するオンラインツールで、ユーザーが可用性を共有し、他者が予約できるようにします。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRankは、企業が開発者のスキルを評価できるプラットフォームで、コーディング課題の提供や面接支援を行います。

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSignは、ユーザーが任意のデバイスからドキュメントに安全に電子署名を行い、管理できるクラウドベースのプラットフォームです。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainXは、メンテナンス作業の管理や資産追跡を効率化するアプリです。リアルタイムでチーム間のコミュニケーションが可能です。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruitは、雇用プロセスを効率化するクラウドベースの申請者追跡システムです。候補者管理や自動化ツールを提供します。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

ハンドシェイクは、大学生と雇用主をつなぐプラットフォームで、キャリアに合った仕事の機会を探すのを支援します。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn Recruiterアプリは、手軽に候補者と連絡を取り、採用プロセスを管理するためのツールです。645M以上の会員を検索可能です。

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeperは、デスクレス労働者向けのコミュニケーションとワークフロー自動化ツールで、リアルタイムの情報共有を提供します。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignalは、技術候補者のスキルを評価するためのプラットフォームであり、プログラミング課題を提供します。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfoundはスタートアップと投資家、求職者を結ぶプラットフォームです。スタートアップの資金調達や人材確保を支援します。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaviewは、面接の質を向上させるためのデータやフィードバックを提供し、効率的な採用プロセスを支援するアプリです。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarthは、プログラミングスキルを評価するオンラインプラットフォームであり、22,000以上の問題と自動リーダーボードを提供します。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatalは採用プロセスを簡素化するクラウドベースのプラットフォームで、候補者の管理やコミュニケーションを効率化します。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklrは、AIを活用したクラウド型の顧客サービスプラットフォームで、複数のデジタルチャネルでの顧客体験を統一します。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrustは、AIを活用した採用プラットフォームで、候補者のマッチングや一次面接を自動化し、採用までの時間を短縮します。

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhereは、AIを活用したプロセス自動化プラットフォームで、タスクの自動化やデータ処理を支援します。

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPadは、候補者が実際にプログラムを書いて実行できる技術インタビューとコーディング評価のプラットフォームです。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HRは、雇用プロセスを合理化し、履歴書のスクリーニングやインタビューのスケジューリングを自動化するHRソフトウェアです。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMochaは、企業向けに技術スキルを評価し、人材獲得や育成を支援するプラットフォームです。AIを活用した評価機能があります。

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQLは、自然言語インターフェースを使って企業データを簡単にアクセスするB2B SaaSです。ビジネス決定を支援します。

Codility

Codility

codility.com

Codilityは、プログラミングスキルを評価するオンラインプラットフォームで、技術的な採用決定をサポートします。

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorillaは、候補者のスキルを評価するための多様なテストを提供し、雇用プロセスを効率化します。自動グレーディング機能も備えています。

Cloudinary

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cloudinary.com

Cloudinaryは、メディア管理の自動化と最適化を行い、画像や動画を安全にアップロード・配信するプラットフォームです。

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