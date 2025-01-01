代替案 - HireVue

PayPal
paypal.com
PayPalアプリは、ユーザーがオンラインでの送金や受取、買い物を安全に行えるデジタルウォレットです。多通貨に対応しています。
Indeed
indeed.com
Indeedは求人情報を集約し、求職者が簡単に検索・応募できるアプリです。履歴書のアップロードや企業情報の確認も可能です。
Calendly
calendly.com
Calendlyは、会議のスケジューリングを簡素化するオンラインツールで、ユーザーが可用性を共有し、他者が予約できるようにします。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRankは、企業が開発者のスキルを評価できるプラットフォームで、コーディング課題の提供や面接支援を行います。
DocuSign
docusign.com
DocuSignは、ユーザーが任意のデバイスからドキュメントに安全に電子署名を行い、管理できるクラウドベースのプラットフォームです。
Moodle
moodle.org
Moodleは、オンライン教育用のオープンソースの学習管理システムで、カスタマイズ可能で多言語に対応しています。
Dayforce
dayforce.com
Dayforceは、給与、HR、福利厚生、タレント管理などを統合したクラウドベースの人的資本管理プラットフォームです。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Nowは、給与、福利厚生、人材管理などのHR機能を統合し、効率的な業務運営をサポートするクラウドベースのプラットフォームです。
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainXは、メンテナンス作業の管理や資産追跡を効率化するアプリです。リアルタイムでチーム間のコミュニケーションが可能です。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruitは、雇用プロセスを効率化するクラウドベースの申請者追跡システムです。候補者管理や自動化ツールを提供します。
Handshake
joinhandshake.com
ハンドシェイクは、大学生と雇用主をつなぐプラットフォームで、キャリアに合った仕事の機会を探すのを支援します。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn Recruiterアプリは、手軽に候補者と連絡を取り、採用プロセスを管理するためのツールです。645M以上の会員を検索可能です。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeperは、デスクレス労働者向けのコミュニケーションとワークフロー自動化ツールで、リアルタイムの情報共有を提供します。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignalは、技術候補者のスキルを評価するためのプラットフォームであり、プログラミング課題を提供します。
Wellfound
wellfound.com
Wellfoundはスタートアップと投資家、求職者を結ぶプラットフォームです。スタートアップの資金調達や人材確保を支援します。
Metaview
metaview.ai
Metaviewは、面接の質を向上させるためのデータやフィードバックを提供し、効率的な採用プロセスを支援するアプリです。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarthは、プログラミングスキルを評価するオンラインプラットフォームであり、22,000以上の問題と自動リーダーボードを提供します。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinboxは、雇用、パフォーマンス、給与管理などの人事業務を統合的に管理するクラウドベースのHRプラットフォームです。
Manatal
manatal.com
Manatalは採用プロセスを簡素化するクラウドベースのプラットフォームで、候補者の管理やコミュニケーションを効率化します。
Bob HR
hibob.com
Bobは、人事管理を簡素化し、従業員のパフォーマンス向上に役立つHCMプラットフォームです。オンボーディングやパフォーマンス管理などを効率化します。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklrは、AIを活用したクラウド型の顧客サービスプラットフォームで、複数のデジタルチャネルでの顧客体験を統一します。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrustは、AIを活用した採用プラットフォームで、候補者のマッチングや一次面接を自動化し、採用までの時間を短縮します。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhereは、AIを活用したプロセス自動化プラットフォームで、タスクの自動化やデータ処理を支援します。
CoderPad
coderpad.io
CoderPadは、候補者が実際にプログラムを書いて実行できる技術インタビューとコーディング評価のプラットフォームです。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HRは、雇用プロセスを合理化し、履歴書のスクリーニングやインタビューのスケジューリングを自動化するHRソフトウェアです。
iMocha
imocha.io
iMochaは、企業向けに技術スキルを評価し、人材獲得や育成を支援するプラットフォームです。AIを活用した評価機能があります。
NLSQL
nlsql.com
NLSQLは、自然言語インターフェースを使って企業データを簡単にアクセスするB2B SaaSです。ビジネス決定を支援します。
Codility
codility.com
Codilityは、プログラミングスキルを評価するオンラインプラットフォームで、技術的な採用決定をサポートします。
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorillaは、候補者のスキルを評価するための多様なテストを提供し、雇用プロセスを効率化します。自動グレーディング機能も備えています。
Cloudinary
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Cloudinaryは、メディア管理の自動化と最適化を行い、画像や動画を安全にアップロード・配信するプラットフォームです。
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