La World Cube Association regola le competizioni per puzzle meccanici che vengono gestiti ruotando gruppi di pezzi, comunemente noti come "puzzle intrecciati". Il più famoso di questi puzzle è il cubo di Rubik, inventato dal professor Rubik dall'Ungheria. Una selezione di questi puzzle viene scelta come evento ufficiale della WCA.

Sito web:worldcubeassociation.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a World Cube Association. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.