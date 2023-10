Yarn Untangle è un puzzle game in cui districhi gomitoli con l'aiuto dei tuoi fidati gattini. Basta selezionare un filo e trascinarlo per liberarlo dal disordine. Prestare attenzione al colore dei fili di collegamento. Il rosso significa che è aggrovigliato, il rosa significa che è stato districato e il giallo significa che l'hai districato con successo. C'è una modalità infinita e anche oltre un centinaio di puzzle meticolosamente progettati da risolvere, quindi il gioco continuerà a sembrare fresco anche dopo averlo giocato per ore! Assicurati di ricevere un suggerimento se sei bloccato e non sai come superare un livello. Riesci a finire tutti i livelli di Yarn Untangle? Tieni premuto il cursore o il dito per selezionare un gomitolo e districarlo spostandolo. Yarn Untangle è stato creato da Salt Pastel Studio. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Yarn Untangle gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Yarn Untangle sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

