Abbina tessere antiche e misteriose per liberare le creature alate! In Mystical Birdlink, devi collegare coppie di blocchi liberi. Ogni partita aggiungerà tempo all'orologio. Se impieghi troppo tempo, verrà visualizzato un suggerimento. I bloccanti non possono essere abbinati!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mystical Birdlink. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.