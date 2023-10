Match Arena è un divertente puzzle game match-3 multiplayer in HTML5, creato da The Pew Pew. Ogni partita ti metterà contro un altro giocatore da tutto il mondo! Completa un obiettivo specifico per vincere tutto mentre guardi il tuo avversario in tempo reale. Tuttavia, avrai a disposizione solo un numero specifico di mosse nel tuo gioco di abbinamento a tre, quindi usale con saggezza! Controlli: Mouse: fai clic per scambiare le tessere e abbinarne tre di fila! Informazioni sul creatore: Match Arena è stato creato da The Pew Pew.

Sito web:poki.com

