Bouncy Catapult è un gioco di fisica, creato da Anvil Games. Metti alla prova le tue abilità in Bouncy Catapult! Usa l'altalena per saltare più in alto che puoi e colpisci tutti i blocchi per avanzare tra dozzine di livelli entusiasmanti. Fai clic con il pulsante sinistro del mouse lungo l'altalena viola inferiore dello schermo per potenziarti e saltare. Anvil Games ha creato Bouncy Catapult. Questo è il loro primo gioco su Poki.

Sito web:poki.com

