Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Blob Drop su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Blob Drop è un divertente gioco di angurie nel popolare genere Suika. È un puzzle game di unione in cui rilasci strategicamente vari tipi di macchie in una tazza. Guarda come le gocce rimbalzanti cadono una dopo l'altra e, quando due dello stesso tipo si incontrano, si fondono in una massa più grande! Il tuo obiettivo è creare la massa più grande possibile senza far traboccare la tazza. Se la tazza si riempie troppo e si rovescia una goccia, il gioco finisce! Quanto grande puoi far crescere il tuo blob?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Blob Drop. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.