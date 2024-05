Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fruit Wheel su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fruit Wheel porta il classico gioco dell'anguria e del Suika a un nuovo livello! Mira con attenzione e spara a vari oggetti dal centro alla ruota. Guarda come due oggetti identici si incontrano e si fondono in qualcosa di più grande e migliore! Inizia con cibi deliziosi e sblocca nuovi entusiasmanti livelli con pesci, animali e altro ancora. Usa i magneti per attirare insieme oggetti simili per combinazioni epiche. Quanti livelli puoi sbloccare?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fruit Wheel. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.