Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Zenskar su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Zenskar è una piattaforma Quote-to-cash con sede a New York in grado di automatizzare la complessa fatturazione basata su abbonamenti e utilizzo, gestire i crediti, fornire analisi, impostare flussi di lavoro flessibili per il riconoscimento delle entrate e automatizzare la misurazione dei dati di utilizzo. Zenskar aiuta i team di vendita creativi a rimanere creativi con prezzi/contratti senza complicare le cose ai team finanziari! Venite a trovarci su www.zenskar.com

Sito web: zenskar.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Zenskar. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.