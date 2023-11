Statistiche sull'uso dei motori di ricerca in Russia dal 2015 secondo Yandex.Metrica. Dinamica della quota dei motori di ricerca in Russia per settimane, mesi, anni. Sezioni per diversi dispositivi e piattaforme: iOS, Android, Mac OS, Windows.

Sito web: radar.yandex.ru

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Яндекс Радар. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.