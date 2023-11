Educazione moderna basata sulle tecnologie Yandex - Analisi delle azioni degli studenti e selezione automatica dei compiti per ciascuno - Monitorare lo sviluppo delle competenze di ogni studente in tempo reale - Lavoro in classe ea casa, olimpiadi, test, ripetizioni, corsi di matematica e programmazione

Sito web: education.yandex.ru

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Яндекс Учебник. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.