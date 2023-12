Яндекс Вебмастер

Statistiche sulle query di ricerca Teniamo traccia delle query per le quali il sito viene mostrato nelle ricerche. Il servizio consente di monitorare come cambiano le impressioni, il numero di clic, il CTR degli snippet e altri indicatori. Qualità del sito Ti mostreremo come migliorare il tuo sito. Confrontalo con le risorse della concorrenza e ottieni suggerimenti su come rendere il tuo sito più utile e attraente. Controllo della visualizzazione sui dispositivi mobili Verificheremo se il tuo sito viene visualizzato correttamente su smartphone e tablet, ad esempio se contiene elementi che creano problemi ai browser mobili. Diagnostica tecnica Ti informeremo sugli errori del sito e ti forniremo consigli su come eliminarli. Il webmaster controlla automaticamente il sito utilizzando più di 30 parametri. Controllo delle violazioni delle regole dei motori di ricerca Ti racconteremo tutte le violazioni riscontrate sul sito. Le informazioni sono raccolte in una sezione speciale. Dopo aver risolto tutti i problemi, puoi segnalarlo a Yandex utilizzando il pulsante "Ho risolto tutto". Lavorare con le recensioni del sito Ti informeremo delle nuove recensioni sul sito in modo che tu possa rispondere rapidamente. I tuoi commenti verranno contrassegnati come ufficiali. Pagine turbo per negozi online Creeremo una versione Turbo del tuo negozio, che si carica più velocemente dai dispositivi mobili. Ciò contribuirà a ridurre i rimbalzi e ad aumentare le conversioni. Consigli integrati, pagamento conveniente, compilazione automatica dei moduli. Pagine turbo per siti di contenuti Creeremo una versione leggera del sito che si carica più velocemente sui dispositivi mobili. Ciò contribuirà a ridurre i rimbalzi, ad aumentare la portata e il profitto del tuo sito. Scansione delle pagine del sito I robot di ricerca apprezzano la qualità e l'originalità dei contenuti. Ti mostreremo come informare rapidamente il nostro robot delle nuove pagine del sito eseguendo la scansione del contatore Metrica o del file Sitemap. Visualizzazione visiva dell'indicizzazione Raccogliamo tutti i principali indicatori di indicizzazione in un'unica interfaccia: questo rende più conveniente monitorare il processo di raccolta dei dati e determinare le cause dei problemi con l'indicizzazione. Gestione della struttura del sito Ti aiuteremo a raggruppare piccole sezioni del sito e a creare sezioni virtuali comuni per pagine di sezioni diverse. Ad esempio, una sezione di questo tipo potrebbe raccogliere informazioni su tutte le pagine che contengono la parola “tabella” nell’indirizzo.

