Yandex.Health è un'applicazione mobile che ti consente di ottenere risposte rapide alle tue domande relative alla salute ovunque tu sia: nella tua camera da letto, fuori città o in viaggio d'affari lontano da casa. Yandex.Health è un sito Web e un'applicazione mobile per iOS e Android in cui è possibile consultare i medici online. Consultare un medico praticante tramite Internet - in chat o tramite videochiamata. Il medico ascolterà i reclami, risponderà alle domande e darà consigli. Nessuna registrazione e nessuna coda. Consultazione online con terapista, pediatra, ginecologo, dermatologo, venereologo, veterinario e altri specialisti.

Sito web: health.yandex.ru

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Яндекс Здоровье. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.