xSellco Feedback ti aiuta a indirizzare i feedback positivi richiedendo recensioni a clienti soddisfatti. Il software ti consente di aumentare la tua valutazione del venditore su Amazon, eBay e Trustpilot richiedendo feedback sui prodotti giusti, dai clienti giusti, al momento giusto. Personalizza le richieste di feedback per indirizzare gli ordini in base a SKU, tipo di prodotto, consegna puntuale, destinazione e molto altro ancora, così potrai aumentare le tue recensioni positive, aumentare le vendite e far crescere la tua attività! Feedback migliore, vendite migliori!

Sito web: xsellco.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a xSellco. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.